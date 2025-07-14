Рыбы-зебры помогли раскрыть генетический механизм восстановления слуха

Ключевую роль в их росте и размножении, как обнаружили биологи, играли два схожих участка ДНК, гены ccnd2a и ccndx. Последний управлял превращением стволовых клеток в «заготовки» волосковых клеток, тогда как первый отвечает за запуск процесса деления стволовых клеток. Повреждение этих генов вызывает сбои в процессе регенерации боковой линии, что говорит о необходимости изучения их работы в клетках людей и животных для раскрытия причин того, почему наши волосковые клетки не восстанавливаются, подытожили ученые.