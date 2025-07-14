Башкирские гаишники задержали 8-летнего питбайкера

В Гафурийском районе Башкирии задержали восьмилетнего ребенка за рулем мототранспорта. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
Все случилось в ходе социальной кампании «Не рули, малай!». Оказалось, что транспортное средство мальчику купил папа. На родителей ребенка составили административные протоколы. Мать привлекли к ответственности по статье за передачу управления несовершеннолетнему и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
— Также материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего, — рассказал глава ГАИ Башкирии.
Сам питбайк отправлен на специализированную стоянку.
Севастьянов предупредил родителей, что мототранспорт представляет серьезную опасность для детей. Он подчеркнул, что отсутствие опыта и неразвитое чувство самосохранения у несовершеннолетних значительно увеличивают риск аварий с тяжелыми последствиями. Руководитель ведомства призвал родителей выбирать для детей более безопасные виды досуга.
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