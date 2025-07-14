Черный понедельник: В Кишиневе неделя началась с пожаров и масштабного отключения электроэнергии — что происходит

В понедельник, 14 июля 2025, с самого утра в Кишиневе — один крупный пожар за другим, плюс еще масштабное отключение электричества.
Столицу Молдовы охватили пожары.
По предварительным данным, одно возгорание произошло в промышленной зоне на Буюканах.
По словам очевидцев, пожар возник за бывшим заводом Тоpaz.
Очередной пожар в Кишиневе. Сообщается, что горит что-то за мостом на ул. Михая Витязула. Другие подробности пока не известны.
А также, горела квартира на Московском проспекте в Кишиневе.
На место происшествия оперативно прибыли шесть пожарных расчётов.
К счастью, все жильцы смогли эвакуироваться самостоятельно, никто не пострадал. Пожар был локализован уже в 08:35 и полностью ликвидирован к 08:58.
Причина инцидента в настоящее время устанавливается.
Пожар произошел и на мебельной фабрике на Буюканах.
Днём 14 июля в столичном секторе Буюканы произошёл пожар на улице Месаджер 21. Загорелась сухая растительность на территории мебельной фабрики. Пламя охватило также электрический трансформатор, создав угрозу для расположенных рядом предприятий.
На место прибыли семь экипажей пожарных и спасателей. Сотрудники ГИЧС продолжают работы по локализации и ликвидации возгорания.
В понедельник утром в здании агентства госуслуг, где находится Служба поддержки клиентов, также произошёл пожар. Все сотрудники и посетители были своевременно эвакуированы.
В связи с инцидентом работа службы поддержки временно приостановлена.
В Кишинёве, Яловенах и Дурлештах произошло отключение электроэнергии.
Представители Premier Energy Distribution подтвердили факт аварии в сети, которая затронула сектора Буюканы и Рышкановку.
На месте работают бригады.
Сообщают, что причина отключения света случилась предположительно из-за взорвавшегося трансформатора.
И снова совпадение без всяких диверсий и десанта 10 тыщ российских солдат могло остановить привычную жизнь в Молдове. И снова запасы пафоса молдавской власти развеялись ветром реальности.
Итак, снова часть Кишинёва и близлежащих территорий остались без света, потому что:
«Сегодня, 14 июля 2025 года, в высоковольтных сетях компании ÎCS Premier Energy Distribution SA были проведены плановые работы по выводу из эксплуатации двух воздушных линий электропередачи из трех ЛЭП 110 кВ, питающих крупный энергоузел. Работы должны были заменить поврежденную опору для поддержания безопасности и надежности сети. По совпадению, в этот же период на третьей ВЛ произошел обрыв проводника, что привело к внеплановому отключению этой линии. В результате в период с 13:15 до 13:19 были обесточены 9 подстанций 110 кВ и 3 подстанции 35 кВ, что повлияло на электроснабжение примерно 126 000 потребителей. Оперативные бригады оперативно отремонтировали повреждения и восстановили электроснабжение в кратчайшие сроки».
Да, это не пожар в Дурлештах, тут всё удачно порешали на раз-два, но если разрывов было бы три-четыре-пять по совпадению?
Те, кто верит в разную чертовщину, говорят, что все эти беды — от политиков. Версий, конечно, можно строить множество, но очень хочется, чтобы чрезвычайных ситуаций не было — хоть в чем-то нашей стране должно же повезти.
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