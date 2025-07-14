Черный понедельник: В Кишиневе неделя началась с пожаров и масштабного отключения электроэнергии — что происходит

«Сегодня, 14 июля 2025 года, в высоковольтных сетях компании ÎCS Premier Energy Distribution SA были проведены плановые работы по выводу из эксплуатации двух воздушных линий электропередачи из трех ЛЭП 110 кВ, питающих крупный энергоузел. Работы должны были заменить поврежденную опору для поддержания безопасности и надежности сети. По совпадению, в этот же период на третьей ВЛ произошел обрыв проводника, что привело к внеплановому отключению этой линии. В результате в период с 13:15 до 13:19 были обесточены 9 подстанций 110 кВ и 3 подстанции 35 кВ, что повлияло на электроснабжение примерно 126 000 потребителей. Оперативные бригады оперативно отремонтировали повреждения и восстановили электроснабжение в кратчайшие сроки».