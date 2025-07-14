В Омской области задержали браконьеров с уловом стерляди

Транспортная полиция Сибири задержала в Большереченском районе Омской области двух местных жителей 37 и 42 лет за незаконный вылов стерляди. Предположительно браконьеры использовали моторную лодку и донные сети, с помощью которых добыли пять экземпляров ценной рыбы.