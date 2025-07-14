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В Омской области задержали браконьеров с уловом стерляди

Двое мужчин незаконно выловили рыбу в Иртыше с использованием моторной лодки и сетей.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная полиция Сибири задержала в Большереченском районе Омской области двух местных жителей 37 и 42 лет за незаконный вылов стерляди. Предположительно браконьеры использовали моторную лодку и донные сети, с помощью которых добыли пять экземпляров ценной рыбы.

По заключению экспертов природоохранного ведомства, размер ущерба водным биоресурсам превысил 20 тысяч рублей. В отношении задержанных омичей возбудили уголовное дело по части 3 статьи № 256 УК Российской Федерации. Теперь любителям осетровых грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Правоохранительные органы изъяли у задержанных рыбаков все орудия незаконного промысла и улов.

Ранее «КП Омск» рассказала, как два лжемедика обокрали пенсионерку на 250 тысяч рублей.