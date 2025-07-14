Лукашенко выразил соболезнования родным народного артиста РФ Митты

Лукашенко отметил, что умер необыкновенно талантливый кинорежиссер, актер и сценарист.
Созданные Александром Наумовичем произведения стали примером высочайшего мастерства, пополнили золотой фонд советского и российского кинематографа. Он щедро делился своим опытом и бесценными знаниями с молодежью, являлся примером преданного служения искусству. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.
Кто такой Митта?
Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве, у него белорусские корни: отец Наум Рабинович был родом из Бобруйска, мать Ливша Каплан — из Гродненской области.
Окончил ВГИК в 1960-м, дебютировал как режиссер экранизацией пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька». В его фильмографии такие ленты, как «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», сериал «Граница. Таежный роман» и другие работы.
Дата и место прощания с режиссером пока не называются.