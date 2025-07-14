Лукашенко выразил соболезнования родным народного артиста РФ Митты

Окончил ВГИК в 1960-м, дебютировал как режиссер экранизацией пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька». В его фильмографии такие ленты, как «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», сериал «Граница. Таежный роман» и другие работы.