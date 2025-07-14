Умер Николай Яицкий, академик РАН из Петербурга

Напомним, профессиональная деятельность Яицкого была неразрывно связана с Первым Ленинградским медицинским институтом, который сейчас называется Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова. Начиная с 1968 года, он работал там сначала ассистентом, далее доцентом, профессором и завкафедрой хирургических болезней стоматологического факультета. Позже Яицкий занял должность ректора, после — президента.