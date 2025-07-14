Умер Николай Яицкий, академик РАН из Петербурга

Умер Николай Яицкий, известный врач-хирург, выдающийся ученый и член Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, президент Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. Доктор и профессор медицинских наук ушел из жизни на 88-м году. Печальную новость сообщили в пресс-службе СПбО РАН.
— Президиум СПбО РАН выражает искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.
Напомним, профессиональная деятельность Яицкого была неразрывно связана с Первым Ленинградским медицинским институтом, который сейчас называется Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова. Начиная с 1968 года, он работал там сначала ассистентом, далее доцентом, профессором и завкафедрой хирургических болезней стоматологического факультета. Позже Яицкий занял должность ректора, после — президента.
Одним из главных направлений научной работы Яицкого было создание системы предоперационной подготовки больных с запущенными и осложненными формами рака толстой кишки. Благодаря его труду удалось разработать уникальные технологии восстановления кишечной непрерывности. Большой вклад Яицкий также внес в изучение острых воспалительных процессов в поджелудочной железе и формирование лечебно-тактической концепции острого деструктивного панкреатита.
Научные достижения Яицкого были отмечены на высоком уровне. Его наградили медалями «Ветеран труда», «За заслуги перед отечественным здравоохранением», а также «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими почетными знаками.