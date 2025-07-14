Улучшено производство кристаллов для лазеров и высокой оптики

«Сотрудники Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева Кольского научного центра РАН в соавторстве с коллегами из Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского опубликовали в журнале Applied Physics A работу о кристаллах ниобата лития, легированных магнием. Ученые выявили, как метод легирования (улучшения свойств материала путем добавления примесей — прим. ТАСС) влияет на структуру дефектов», — отметили в пресс-службе.