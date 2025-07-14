В Уфе на восьми перекрестках установят новые светофоры

Работы будут проходить по следующим адресам: ул. Дмитриева, 11 (микрорайон Молодёжный), ул. Советская, 30 (с. Нагаево), ул. Космодемьянской, 38 (школа № 34, Кооперативная поляна), ул. Правды, 22/1 (Дема), ул. 50 лет СССР, 45 (Октябрьский район), ул. Донского, 87 (школа № 71, Черниковка), пересечение ул. Ахметова — Ирендык (Затон), микрорайон Затон-Восточный.
Специалисты Уфагорсвета уже приступили к активной фазе работ. В частности, заменили 6 транспортных и 4 пешеходных светофоров на перекрестке улиц Ахметова и Ирендык. Также ведутся строительно-монтажные работы в микрорайоне Затон-Восточный.
Масштабная реконструкция затронет не только замену устаревшего оборудования на современное, но и комплексное обновление пешеходных переходов — будут установлены дополнительные дорожные знаки, дорожные контроллеры и датчики движения.