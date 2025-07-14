В Уфе на восьми перекрестках установят новые светофоры

Специалисты Уфагорсвета уже приступили к активной фазе работ. В частности, заменили 6 транспортных и 4 пешеходных светофоров на перекрестке улиц Ахметова и Ирендык. Также ведутся строительно-монтажные работы в микрорайоне Затон-Восточный.