Умер режиссер «Каменской» и «Братьев Карамазовых» Юрий Мороз

Позже он вспоминал, как трудно давались первые сериалы — в частности, знаменитая «Каменская» по детективным романам Александры Марининой. Сериал выходил с 1999 по 2011 год. «Изначально и бюджет был приличный. Потом случился кризис, нас собрали: “Значит, так: или минус 50% бюджета, и вы снимаете, или закрываем картину”. Мы согласились. Но это был тяжелейший опыт. Наступили другие времена. Я шел по третьему этажу “Мосфильма”, как сейчас помню, там был еще рваный линолеум на полу, собаки бегали…» — говорил режиссер «Сеансу».