Возле православной гимназии в Ангарске заложен камень в основание нового храма

Важное событие произошло в Ангарске — на улице Бульварной началось строительство храма во имя Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Новый храм появится рядом с православной гимназией во имя Святой Троицы. Об этом КП-Иркутск сообщают в пресс-службе администрации города нефтехимиков.
«Ангарск исторически не имел храмов, но сейчас наша задача изменить это. Рядом с православной гимназией храм будет служить не только для учащихся, но и для всех жителей ближайших микрорайонов», — отметил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.
По традиции архиерей заложил в фундамент храма особую грамоту, которую запечатал камнем с особыми молитвами о здравии.
Напомним, строительство храма ведется в рамках масштабного проекта «10 храмов Ангарска».