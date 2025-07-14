Возле православной гимназии в Ангарске заложен камень в основание нового храма

«Ангарск исторически не имел храмов, но сейчас наша задача изменить это. Рядом с православной гимназией храм будет служить не только для учащихся, но и для всех жителей ближайших микрорайонов», — отметил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.