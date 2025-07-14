В Перми обсуждают изменения в ПЗЗ

На Публичном портале ИСОГД города Перми до 16 июля обсуждается проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки.
На слушаниях рассматривается вопрос установления границ территориальной зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности (ПК-3) в отношении территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 59:01:1717095:747, 59:01:1717095:746, 59:01:1717095:744, 59:01:1717095:745, 59:01:1717095:3, 59:01:1717095:17, 59:01:1717095:915, на ул. Ласьвинской в Кировском районе Перми.
Кроме того, обсуждается вопрос установления границ территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) для территории на ул. Емельяна Ярославского, 10 в Свердловском районе Перми.
Изучить материалы проекта можно до 16 июля на Публичном портале ИСОГД, на сайте городской администрации, в администрациях Кировского и Свердловского районов. Предложения и замечания примут на Публичном портале ИСОГД, в администрациях соответствующих районов, а также в городском департаменте градостроительства и архитектуры.