В Перми обсуждают изменения в ПЗЗ

Изучить материалы проекта можно до 16 июля на Публичном портале ИСОГД, на сайте городской администрации, в администрациях Кировского и Свердловского районов. Предложения и замечания примут на Публичном портале ИСОГД, в администрациях соответствующих районов, а также в городском департаменте градостроительства и архитектуры.