В Ростове на продажу выставили особняк 20 века за 46 млн рублей

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону выставили на продажу особняк 20 века. Тем, кого заинтересовало предложение, сообщают, что выкупить здание можно за 46 млн рублей. Подробности указали на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.