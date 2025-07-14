В Ростове на продажу выставили особняк 20 века за 46 млн рублей

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону выставили на продажу особняк 20 века. Тем, кого заинтересовало предложение, сообщают, что выкупить здание можно за 46 млн рублей. Подробности указали на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.
Речь идет об одноэтажном здании без отделки на Мясникова, 25, это территория Нахичевани. Площадь объекта — 374 кв. метра, высота потолков в помещениях — около 4 метров.
Среди преимуществ отмечаются: возможность свободной планировки, аутентичная лепнина, старинные элементы, два подвала, подключены газ, вода, канализация, электричество. Имеется участок в восемь соток с двумя въездами.
— Уникaльный шaнc владеть кусочкoм Рocтова-нa-Дону с душой начaлa 20 векa. Это нe проcтo дoм, это нacлeдиe, гдe кaждый квaдpатный мeтp прoпитaн благoродcтвoм cтарины и открываeт бeзгpаничные вoзможности для современной жизни или прибыльного бизнеса, — написал продавец.
С 10 июля объявление набрало 4051 просмотр, в том числе 453 — за сегодняшний день. Отметим, судя по информации в открытых интернет-источниках, на Мясникова, 25 находится Дом Солопова — памятник архитектуры, которому был присвоен статус объекта культурного наследия.
Напомним, ранее в Ростове также решили продать старинный особняк за 258,8 млн рублей на Советской, 17.
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