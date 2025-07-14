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В Ростове на продажу выставили особняк 20 века за 46 млн рублей

Дом Солопова решили продать в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону выставили на продажу особняк 20 века. Тем, кого заинтересовало предложение, сообщают, что выкупить здание можно за 46 млн рублей. Подробности указали на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

Речь идет об одноэтажном здании без отделки на Мясникова, 25, это территория Нахичевани. Площадь объекта — 374 кв. метра, высота потолков в помещениях — около 4 метров.

Среди преимуществ отмечаются: возможность свободной планировки, аутентичная лепнина, старинные элементы, два подвала, подключены газ, вода, канализация, электричество. Имеется участок в восемь соток с двумя въездами.

— Уникaльный шaнc владеть кусочкoм Рocтова-нa-Дону с душой начaлa 20 векa. Это нe проcтo дoм, это нacлeдиe, гдe кaждый квaдpатный мeтp прoпитaн благoродcтвoм cтарины и открываeт бeзгpаничные вoзможности для современной жизни или прибыльного бизнеса, — написал продавец.

С 10 июля объявление набрало 4051 просмотр, в том числе 453 — за сегодняшний день. Отметим, судя по информации в открытых интернет-источниках, на Мясникова, 25 находится Дом Солопова — памятник архитектуры, которому был присвоен статус объекта культурного наследия.

Напомним, ранее в Ростове также решили продать старинный особняк за 258,8 млн рублей на Советской, 17.

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