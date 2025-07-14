В здравоохранение Красноярского края придут медицинские кибернетики

Как ранее писал «МК в Красноярске», кризис кадров в медицине Красноярского края: нехватка специалистов становится острее. На одну вакансию в регионе приходится всего 1,4 резюме соискателей, в то время как нормой для рынка труда считается наличие четырех резюме на одну вакансию.