В здравоохранение Красноярского края придут медицинские кибернетики

Красноярский медицинский университет в этом году выпустил 12 медицинских кибернетиков.
Эти специалисты, которых часто называют «штучным товаром» и «профессией будущего», сочетают в себе знания в медицине, организации здравоохранения, инженерии и информационных технологиях.
Зачем такие специалисты нужны современной медицине? Они обладают уникальными компетенциями, позволяющими повысить точность диагностики, эффективность лечения и улучшить систему здравоохранения в целом.
Медицинские кибернетики востребованы в различных сферах:
-В больницах: для разработки алгоритмов анализа медицинских изображений, оптимизации лечебных процессов.
-В фармацевтических компаниях: для создания новых лекарств и разработки персонализированных подходов к лечению.
-В научных центрах: для проведения передовых биомедицинских исследований.
-В системе здравоохранения: для разработки информационных систем, сбора и анализа статистических данных о здоровье населения, прогнозирования заболеваний и внедрения телемедицинских технологий.
В 2025 году состоялся уже девятый выпуск медицинских кибернетиков в Красноярском медицинском университете. За эти годы было подготовлено 140 специалистов, готовых внести свой вклад в развитие отечественного здравоохранения.
Как ранее писал «МК в Красноярске», кризис кадров в медицине Красноярского края: нехватка специалистов становится острее. На одну вакансию в регионе приходится всего 1,4 резюме соискателей, в то время как нормой для рынка труда считается наличие четырех резюме на одну вакансию.