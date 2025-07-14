Минниханов проехался по Челнам на новом автобусе завода «РариТэк»

Соответствующее видео выложила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Ранее Минниханов осмотрел расположенный в Тукаевском районе РТ оздоровительный лагерь «Следопыт», который находится в нерабочем состоянии.
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Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.Читать дальше