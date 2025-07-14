Самарский губернатор поддержит молодых архитекторов грантами

«Самое важное — это новое дыхание, которое могут открыть нам молодые архитекторы. Очень интересные идеи они сегодня представили. По-моему, это самые главные проекты, которые волнуют жителей. И посмотреть их с другой — с современной точки зрения и с профессиональной — это, конечно, замечательно», — подчеркнул министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.