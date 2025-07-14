В Омской области возбудят уголовное дело из-за аварийного состояния дорог

По словам сельчанки, единственная дорога, соединяющая несколько населенных пунктов, находится в аварийном состоянии уже несколько лет. В 2023 году на магистрали демонтировали асфальтобетонное покрытие, поэтому грунтовое полотно с ямами и колеями постоянно размывается. Это затрудняет проезд автомобилей, в том числе спецтранспорта. Многочисленные жалобы местных жителей в различные инстанции пока не дали результата.