В Омской области возбудят уголовное дело из-за аварийного состояния дорог

Следственный комитет России начал процессуальную проверку из-за неприемлемого состояния дорожного покрытия в Одесском районе Омской области. Поводом стало обращение местной жительницы в приемную председателя СКР во «ВКонтакте». Об этом сообщил канал t.me/sledcom_omsk 14 июля.
По словам сельчанки, единственная дорога, соединяющая несколько населенных пунктов, находится в аварийном состоянии уже несколько лет. В 2023 году на магистрали демонтировали асфальтобетонное покрытие, поэтому грунтовое полотно с ямами и колеями постоянно размывается. Это затрудняет проезд автомобилей, в том числе спецтранспорта. Многочисленные жалобы местных жителей в различные инстанции пока не дали результата.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгению Валентиновичу Осадчуку возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении.
Центральный аппарат ведомства проконтролирует исполнение поручения.
Ранее «КП Омск» сообщила, что публично одобрявшего терроризм местного жителя задержали силовики.