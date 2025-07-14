В Казани появятся две крупные поликлиники в Приволжском и Советском районах

В Казани возведут две крупные поликлиники: в жилом комплексе «Весна» и микрорайоне «Волжские просторы». Об этом сообщил начальник городского управления здравоохранения Владимир Филатов на аппаратном совещании.
Поликлиника в ЖК «Весна» рассчитана на 25 тысяч человек. Там появятся женская консультация, травмпункт, амбулаторно-онкологический центр и отделение реабилитации. Строительство на финальной стадии: завершен монтаж каркаса, кладка перегородок, установка окон и инженерных систем, начались отделочные работы.
Детская поликлиника во «Волжских просторах» будет принимать до 200 пациентов в смену и будет обслуживать около 15 тысяч детей из новых жилых районов. Окончание строительства запланировано на 2025 год.
Ранее в Казани завершили капремонт детской поликлиники № 11.