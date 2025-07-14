В Братске началась бесплатная газификация частных домов

С 14 июля в Правобережном районе Братска стартовало масштабное подключение частных домов к газовому отоплению в рамках федерального проекта «Чистый воздух». 101 дом уже готов к установке оборудования. На эти цели выделено более 40 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе администрации города.
Компания — подрядчик займется: установкой газового оборудования, монтажом приборов учета, установкой систем отопления, подключением к газовым сетям.
Важно знать! Для участия в программе необходимо: иметь в собственности дом и землю, использовать печное или угольное отопление. Уже сейчас владельцам домов нужно подавать заявки в «Газпром газораспределение Сибирь», так как процесс установки оборудования требует времени.
Всего в 2025 году планируется газифицировать 352 дома.