Глава Минтруда рассказал о кадровой политике в России на ближайшие годы

Он отметил, что сейчас Минтруд фактически создает «новую культуру формирования кадрового прогноза на среднесрочный и долгосрочный период». Для этого 320 тысяч работодателей, на которых работает 23,5 миллионов россиян, прошли опрос для прогноза. По оценкам Минтруда, до 2030 года нужно будет вовлечь в экономику 10,9 миллиона человек. 800 тысяч из них — новые рабочие места, и примерно 10,1 миллиона человек — те, кто достигнет пенсионного возраста.