Глава Минтруда рассказал о кадровой политике в России на ближайшие годы

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Кадровая политика в России движется по пути формирования кадрового прогноза на следующие семь лет, который позволит синхронизировать запрос работодателей на специалистов и систему их подготовки, студентов с первого курса сопровождают в поиске работы и наставника, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Сегодня мы зачастую видели, что предприятия жили текущим годом, максимум — один-два года вперед горизонт. Для того, чтобы синхронизировать подготовку кадров с запросом, который формирует производственный сектор, мы были вынуждены уйти на семилетний горизонт (планирования кадровой политики в РФ) с учетом сроков подготовки в высших учебных заведениях», — сказал Котяков на совещании по социальным вопросам с президентом РФ.
Он отметил, что сейчас Минтруд фактически создает «новую культуру формирования кадрового прогноза на среднесрочный и долгосрочный период». Для этого 320 тысяч работодателей, на которых работает 23,5 миллионов россиян, прошли опрос для прогноза. По оценкам Минтруда, до 2030 года нужно будет вовлечь в экономику 10,9 миллиона человек. 800 тысяч из них — новые рабочие места, и примерно 10,1 миллиона человек — те, кто достигнет пенсионного возраста.
Котяков уточнил, что основной упор в кадровой политике сегодня делается на молодежь: в рамках национального проекта «Кадры» проводится точечная маршрутизация и персональное сопровождение студентов, в первого курса происходит подбор будущего работодателя и наставника на производстве. Эта работа идет в 11 регионах России, но с 1 сентября будет распространена на всю страну. Министерство работает и над популяризацией труда в целом и рабочих профессий среди подрастающих поколений.
Кроме того, совместно с экспертами в ведомстве выстроили взаимосвязь между образовательными треками и профессиональными стандартами, что позволило скорректировать контрольные цифры приема в учреждения среднего и высшего образования в соответствии с прогнозом.