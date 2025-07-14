Журналистке RusNews, осужденной на Алтае за фейки, утвердили приговор

БАРНАУЛ, 14 июл — РИА Новости. Осужденной за фейки о Вооруженных силах РФ журналистке RusNews Марии Пономаренко не удалось обжаловать приговор о нападении на сотрудников колонии в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов по региону.
В 2023 году Пономаренко получила 6 лет колонии за фейки о российской армии — за ложную информацию в ее Telegram-канале об ударе по драмтеатру в Мариуполе. Наказание Пономаренко отбывает в колонии в Шипуново на Алтае. Весной 2025 года ее снова судили, на этот раз за нападение на сотрудников колонии. Как тогда сообщили РИА Новости в Шипуновском районном суде, журналистку приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии, по совокупности ей оставалось провести в заключении еще 3 года.
«Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда… проверив материалы дела, оставил приговор без изменения, жалобы адвоката и осужденной, представление прокурора — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе судов.
В ведомстве отмечают, что второй раз женщину осудили за инцидент, произошедший еще осенью 2023 года.
«Пономаренко М. Н., находясь в камере штрафного изолятора, отказалась выполнить требование дежурного помощника, привязав себя нательным бельём к трубе отопления. В связи с этим сотрудники учреждения применили к ней физическую силу. В это время Пономаренко укусила кисть левой руки одного из сотрудников, причинив ему боль», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, «осуждённая в кабинете начальника учреждения на заседании дисциплинарной комиссии нанесла не менее трёх ударов ногой по стопе этого же сотрудника и не менее пяти ударов ногами по стопе другого сотрудника колонии, причинив им физическую боль», подчеркивается в сообщении.