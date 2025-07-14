Журналистке RusNews, осужденной на Алтае за фейки, утвердили приговор

В 2023 году Пономаренко получила 6 лет колонии за фейки о российской армии — за ложную информацию в ее Telegram-канале об ударе по драмтеатру в Мариуполе. Наказание Пономаренко отбывает в колонии в Шипуново на Алтае. Весной 2025 года ее снова судили, на этот раз за нападение на сотрудников колонии. Как тогда сообщили РИА Новости в Шипуновском районном суде, журналистку приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии, по совокупности ей оставалось провести в заключении еще 3 года.