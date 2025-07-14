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Генпрокуратура предложила помещать детей, уличенных в травле, в спеццентры

ГП предложила помещать уличенных в буллинге детей в центры для нарушителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ предложила правительственной комиссии помещать детей, занимающихся травлей и буллингом, в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), сообщила представитель надзорного ведомства Ольга Каткова.

«Большинство детей, которые вовлечены в такие противоправные действия, они не достигли возраста привлечения ни к административной, ни к уголовной ответственности. Поэтому Генеральная прокуратура внесла в правительственную комиссию предложение — работать с этой категорией детей и, возможно, за счет этой категории детей, которая совершает противоправные действия, связанные с буллингом и травлей, помещать в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Мы такую инициативу предложили. Предложили ее проработать», — сказала Каткова на круглом столе думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему: «Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: роль государственных органов и общественных объединений».

Она не уточнила, на какой срок предполагается направлять детей в ЦВСНП.

Такие центры функционируют в системе МВД. Они занимаются приемом и временным содержанием несовершеннолетних правонарушителей, а также проведением с ними индивидуальной профилактической работы.