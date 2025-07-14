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Мессенджер Max начал тестировать каналы

Новый российский мессенджер Max начал тестировать каналы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Max проверяют возможность создания каналов, сообщили в пресс-службе приложения.

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«Max начал тестирование каналов», — рассказали журналистам.

Представители мессенджера уточнили, что создать каналы можно будет после завершения теста. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов, каналы которых находятся на отдельной витрине, они ищутся в поиске.

Пользователи уже могут:

подписаться на каналы;ставить реакции;настраивать уведомления;закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.

В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.