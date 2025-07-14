Мессенджер Max начал тестировать каналы

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Max проверяют возможность создания каналов, сообщили в пресс-службе приложения.
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«Max начал тестирование каналов», — рассказали журналистам.
Представители мессенджера уточнили, что создать каналы можно будет после завершения теста. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов, каналы которых находятся на отдельной витрине, они ищутся в поиске.
Пользователи уже могут:
подписаться на каналы;ставить реакции;настраивать уведомления;закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.
В ближайшее время появится счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.