Мессенджер Max начал тестировать каналы

Представители мессенджера уточнили, что создать каналы можно будет после завершения теста. Новую функцию опробовали СМИ, блогеры, звезды и инфлюенсеры, всего более 50 авторов, каналы которых находятся на отдельной витрине, они ищутся в поиске.