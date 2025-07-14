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Путин поручил проверить регионы с высоким уровнем онкозаболеваемости

Путин поручил обратить внимание на регионы с высоким уровнем онкозаболеваемости.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обратить внимание на регионы России, где уровень онкозаболеваемости — высокий, а новые онкоцентры не появляются.

В понедельник Путин в Кремле проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии. В нем принимают участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Минтруда Российской Федерации Антон Котяков.

«У нас большая программа по борьбе со злокачественными новообразованиями, и она реализуется. Я вижу, действительно работа идет активно. Между тем есть регионы у нас, где уровень онкозаболеваний — достаточно высокий, а новых учреждений пока там не появляется. Я некоторые обращения губернаторов Вам (Голиковой — ред.) уже переправил. Прошу обратить на это внимание», — сказал Путин в ходе совещания по социальным вопросам.

Голикова, в свою очередь, ответила, что при планировании бюджета на 2026−2028 годы кабмин в первую очередь обращает внимание на поручения президента в данной области.

«Да, мы сейчас, когда планируем бюджет на 2026−2028 годы, в первую очередь смотрим как раз на те поручения к реализации, которые Вы дали с учетом как раз заболеваемости и с учетом того, как снижается смертность в этих регионах, поэтому эту часть реализуем», — отметила вице-премьер.

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