Путин поручил проверить регионы с высоким уровнем онкозаболеваемости

«У нас большая программа по борьбе со злокачественными новообразованиями, и она реализуется. Я вижу, действительно работа идет активно. Между тем есть регионы у нас, где уровень онкозаболеваний — достаточно высокий, а новых учреждений пока там не появляется. Я некоторые обращения губернаторов Вам (Голиковой — ред.) уже переправил. Прошу обратить на это внимание», — сказал Путин в ходе совещания по социальным вопросам.