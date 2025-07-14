В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка

Подчеркивается, что ее лучше видно в темное время суток и зимой. Это дополнительно предупреждает водителей о запрете выезда на встречную полосу. Также желтый цвет контрастнее белого, особенно в сложных погодных условиях. Это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и снижает риск лобовых столкновений.