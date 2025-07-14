В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Желтая разделительная разметка впервые появилась на дороге в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Желтая разделительная разметка впервые появилась в столице. С этого года в новую редакцию ГОСТ внесли желтую линию для разделения транспортных потоков», — говорится в сообщении.
«Внедрение новых стандартов разметки — часть системной работы по снижению аварийности в городе. Желтая разделительная линия повышает безопасность на участках с интенсивным движением. По поручению мэра МосквыСергея Собянина мы продолжим внедрять решения, которые делают дорожное движение комфортнее и безопаснее для всех», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Подчеркивается, что ее лучше видно в темное время суток и зимой. Это дополнительно предупреждает водителей о запрете выезда на встречную полосу. Также желтый цвет контрастнее белого, особенно в сложных погодных условиях. Это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и снижает риск лобовых столкновений.
«На днях по проекту ЦОДД такую разметку нанесли на улице Чагинская в ЮВАО. Раньше здесь фиксировали ДТП из-за нарушений правил обгона. Эксперты будут следить за дорожной ситуацией на этом участке. Если проект докажет свою эффективность, его расширят и на другие участки Москвы», — уточняется в сообщении.