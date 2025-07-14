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Путин оценил результаты ранней профориентации

Путин заявил, что молодые люди стремятся посвятить себя рабочим профессиям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Определенные результаты ранней профориентации уже есть, растет количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем рабочим профессиям, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства провел в понедельник совещание по социальным вопросам, в котором приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

«Что касается ранней профориентации, это вопрос, который постоянно в поле нашего зрения тоже находится, и определенные результаты уже есть. Количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем именно рабочим профессиям, растет, и прием в эти учебные заведения растет. Так что в целом, я думаю, мы на правильном пути, что называется», — сказал Путин.

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