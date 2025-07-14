Путин оценил результаты ранней профориентации

«Что касается ранней профориентации, это вопрос, который постоянно в поле нашего зрения тоже находится, и определенные результаты уже есть. Количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем именно рабочим профессиям, растет, и прием в эти учебные заведения растет. Так что в целом, я думаю, мы на правильном пути, что называется», — сказал Путин.