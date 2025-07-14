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Путин отметил быстрое развитие цифровизации в здравоохранении

Путин: цифровизация в здравоохранении развивается достаточно быстро.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам указал на достаточно быстрое развитие цифровизации в здравоохранении России.

«Достаточно быстро развивается цифровизация в здравоохранении, 900 миллионов документов медицинских можно уже получить в электронном виде», — сказал президент.

Владимир Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

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