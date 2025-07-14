Фестиваль «Ретрорейс» посетили 40 тысяч человек

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Фестиваль «Ретрорейс», приуроченный ко Дню Московского транспорта, в этом году посетили 40 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе Музея транспорта Москвы.
«В этом году фестиваль Музея транспорта Москвы “Ретрорейс”, приуроченный ко Дню Московского транспорта, посетили 40 тысяч человек. На выставке показали более 250 единиц техники: ретроавтобусы, отреставрированные автомобили такси, грузовую технику и тюнингованые автомобили 2000-х», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводят в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что ключевым событием фестиваля стала масштабная выставка, объединившая более 250 автомобилей. Среди них было свыше 20 редких и недавно отреставрированных экспонатов из коллекции Музея транспорта Москвы.
«Более 230 автомобилей частных коллекционеров и клубов были представлены в рамках выставки автоклубов. Особое внимание было уделено автомобильной культуре 2000-х годов — тюнингу и автозвуку. Среди экспонатов были такие модели, как Mercedes Benz 308D BarberBus, Porsche 924 и Lada Samara Cabrio. В рамках выставки также прошел конкурс “ТОП автоклубов”, где лучшие автомобили представили на подиуме у альтернативной сцены», — подчеркнули в пресс-службе.
В пресс- службе отметили, что в рамках фестиваля также прошел второй этап Кубка Москвы по историческому ралли. 100 экипажей на ретроавтомобилях стартовали и финишировали на Воробьёвых горах. Заключительный, третий этап Кубка пройдет 10 августа — его организует Музей Гаража особого назначения ФСО России.
«Гостям фестиваля были доступны тематические зоны, посвященные автомобильный и городской культуре начала 21 века. Программа включала концерты, лекции, фудкорт и мероприятия для детей. Более 400 человек присоединились к экскурсиям на ретроавтобусах по Раменкам, а участниками образовательных и детских программ стали более 2000 человек», — рассказали в пресс-службе.