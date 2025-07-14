Фестиваль «Ретрорейс» посетили 40 тысяч человек

«Более 230 автомобилей частных коллекционеров и клубов были представлены в рамках выставки автоклубов. Особое внимание было уделено автомобильной культуре 2000-х годов — тюнингу и автозвуку. Среди экспонатов были такие модели, как Mercedes Benz 308D BarberBus, Porsche 924 и Lada Samara Cabrio. В рамках выставки также прошел конкурс “ТОП автоклубов”, где лучшие автомобили представили на подиуме у альтернативной сцены», — подчеркнули в пресс-службе.