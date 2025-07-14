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Москалькова: Россия и Украина продолжат передачу посылок для военнопленных

Москалькова: РФ и Украина продолжат взаимную передачу посылок для военнопленных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Акцию по взаимной передачи между Россией и Украиной посылок для военнопленных планируется продолжить, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Ранее Москалькова сообщила РИА Новости, что российская и украинская стороны вскоре планируют обменяться новой партией посылок для военнопленных от их близких.

«Мы планируем продолжить акцию взаимной передачи посылок для наших пленных, когда они возвращаются, то чаще всего они говорят, что самое ценное в посылках — это открыточка от ребенка, письмо от жены или мамы, это греет, воодушевляет и вселяет веру в наших ребят. Это самое главное», — сказала Москалькова журналистам.

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