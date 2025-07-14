Москалькова: Россия и Украина продолжат передачу посылок для военнопленных

«Мы планируем продолжить акцию взаимной передачи посылок для наших пленных, когда они возвращаются, то чаще всего они говорят, что самое ценное в посылках — это открыточка от ребенка, письмо от жены или мамы, это греет, воодушевляет и вселяет веру в наших ребят. Это самое главное», — сказала Москалькова журналистам.