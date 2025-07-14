Три способа обнуления телефона Android до заводских настроек

Если вы хотите очистить телефон от личной информации или избавиться от накопившихся ошибок в системе, то вам подойдет функция «обнуления» или сброса смартфона до заводских настроек. Этот метод также применяется при зависании телефона и для его обновления. А еще это возможность вернуть доступ к устройству, если пользователь забыл от него пароль. Как обновить смартфон на Android через сброс до заводских настроек — в материале «Газеты.Ru».