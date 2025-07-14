Лукашенко выразил соболезнование родным и близким режиссера Митты

14 июля президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста РФ, режиссера Александра Митты, сообщает пресс-служба белорусского президента.
— Ушел из жизни необыкновенно талантливый кинорежиссер, актер и сценарист. Созданные Александром Наумовичем произведения стали примером высочайшего мастерства, пополнили золотой фонд советского и российского кинематографа, — говорится в соболезновании.
Напомним, что 14 июля в возрасте 92 лет умер кинорежиссер Александр Митта. Его картины «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда…», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Граница. Таёжный роман» давно стали классикой кинематографа, любимой в России, Беларуси и во всем постсоветском пространстве.
Президент Беларуси отметил, что Митта щедро делился своим опытом и бесценными знаниями с молодежью, являлся примером преданного служения искусству.
Ранее мы рассказали, как Александр Митта снимал свой последний фильм «Шагал — Малевич» в Витебске: 154 картины «как бы Малевича», драки на камеру и обещание режиссера вернуться в Беларусь.