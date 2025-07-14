Лукашенко выразил соболезнование родным и близким режиссера Митты

Напомним, что 14 июля в возрасте 92 лет умер кинорежиссер Александр Митта. Его картины «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда…», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Граница. Таёжный роман» давно стали классикой кинематографа, любимой в России, Беларуси и во всем постсоветском пространстве.