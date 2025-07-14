Что нужно знать о поздних родах и почему термин «старородящая» уходит в прошлое

Тем не менее само слово «старородящая» в России звучит как клеймо. Оно кажется принижающим, почти оскорбительным, хотя изначально это строго медицинский термин без подтекста. Проблема в том, что он давно вышел за пределы медкарты и начал жить своей жизнью: в разговорах, шутках и комментариях в интернете. Но уже в 2023 году каждая третья женщина в Москве рожала первого ребенка в возрасте 30−39 лет. А в Европе средний возраст первородящей — 31,2 года.