Красноярцев предупредили о мошенничестве в игровой сфере

Злоумышленники используют различные схемы обмана, включая фишинг, фальшивые розыгрыши и предложения услуг по смене региона аккаунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Данила Растворцева из Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.