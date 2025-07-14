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Красноярцев предупредили о мошенничестве в игровой сфере

Жителей Красноярска предупреждают об активизации мошенников, нацеленных на любителей видеоигр.

Жителей Красноярска предупреждают об активизации мошенников, нацеленных на любителей видеоигр.

Злоумышленники используют различные схемы обмана, включая фишинг, фальшивые розыгрыши и предложения услуг по смене региона аккаунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Данила Растворцева из Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Как пишет «МК в Новосибирске», особую опасность представляет фишинг, имитирующий страницы популярных игровых платформ. С помощью поддельных сайтов мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей, обходя даже мобильную аутентификацию через API-ключи.

Эксперты рекомендуют удалять подозрительные API-ключи в настройках Steam и завершать все активные сессии для защиты своих аккаунтов.

Мошенники также активно используют социальные сети и мессенджеры, предлагая геймерам фейковые продажи скинов.

Злоумышленники создают поддельные группы и сайты с привлекательными ценами, используя украденные изображения. После оплаты покупатель либо не получает ничего, либо получает предмет, не соответствующий заявленному.

Так же любитель игр может быть вовлечен в несуществующий розыгрыш и потерять свои деньги.

Как ранее писал «МК в Красноярске», жители Красноярского края потеряли более 1,3 млрд рублей из-за мошенников с начала года.