Красноярцев предупредили о мошенничестве в игровой сфере

Жителей Красноярска предупреждают об активизации мошенников, нацеленных на любителей видеоигр.
Злоумышленники используют различные схемы обмана, включая фишинг, фальшивые розыгрыши и предложения услуг по смене региона аккаунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Данила Растворцева из Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.
Как пишет «МК в Новосибирске», особую опасность представляет фишинг, имитирующий страницы популярных игровых платформ. С помощью поддельных сайтов мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей, обходя даже мобильную аутентификацию через API-ключи.
Эксперты рекомендуют удалять подозрительные API-ключи в настройках Steam и завершать все активные сессии для защиты своих аккаунтов.
Мошенники также активно используют социальные сети и мессенджеры, предлагая геймерам фейковые продажи скинов.
Злоумышленники создают поддельные группы и сайты с привлекательными ценами, используя украденные изображения. После оплаты покупатель либо не получает ничего, либо получает предмет, не соответствующий заявленному.
Так же любитель игр может быть вовлечен в несуществующий розыгрыш и потерять свои деньги.
Как ранее писал «МК в Красноярске», жители Красноярского края потеряли более 1,3 млрд рублей из-за мошенников с начала года.