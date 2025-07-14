Глава СКР требует доклад по делу о непредоставлении лекарств инвалидам в Башкирии

Председатель Следственного комитета России дал поручение по уголовному делу в связи с обращением о необеспечении инвалидов жизненно необходимым лекарством Башкирии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
В комментариях в аккаунте приемной председателя СКР в социальной сети «ВКонтакте» жительница республики выразила несогласие с ходом выяснение обстоятельств нарушения прав инвалидов, в числе которых ее дочь. По словам женщины, с 2023 года жизненно необходимый лекарственный препарат предоставлялся девушке с регулярными перебоями, а в этом месяце его не выдали вовсе. Многочисленные обращения матери в профильные структуры результатов не принесли, меры к разрешению ситуации не принимаются.
Следком Башкирии с июня 2022-го расследует уголовное дело по статье «Халатность», по которому ранее Бастрыкин неоднократно поручал представить доклад. Глава ведомства поручил руководителю регионального отделения СК Владимиру Архангельскому принять меры к завершению расследования дела в кратчайшие сроки, направить материалы в суд для рассмотрения по существу и доложить об этом.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.