Глава СКР требует доклад по делу о непредоставлении лекарств инвалидам в Башкирии

В комментариях в аккаунте приемной председателя СКР в социальной сети «ВКонтакте» жительница республики выразила несогласие с ходом выяснение обстоятельств нарушения прав инвалидов, в числе которых ее дочь. По словам женщины, с 2023 года жизненно необходимый лекарственный препарат предоставлялся девушке с регулярными перебоями, а в этом месяце его не выдали вовсе. Многочисленные обращения матери в профильные структуры результатов не принесли, меры к разрешению ситуации не принимаются.