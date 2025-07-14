На «Госуслугах» запустили продажу билетов на электрички для многодетных

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пилотный проект по покупке многодетными семьями льготных электронных билетов на электрички запущен в рамках развития сервиса «жизненные ситуации» на «Госуслугах», он начался с Санкт-Петербурга, билеты можно будет купить через специальное приложение, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«В Санкт-Петербурге стартовал пилотный проект по покупке льготных электронных билетов на поезда пригородного сообщения в рамках развития сервиса “жизненная ситуация” для многодетных семей на портале госуслуг. Для реализации проекта разработано специальное приложение, через которое его участники могут купить льготные билеты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволяет избежать необходимости стоять в очереди в кассу и лично предъявлять удостоверение многодетной семьи. Для посадки в железнодорожный транспорт нужно показать контролеру электронный билет с экрана смартфона.
В РЖД уточнили, что купить билет можно будет в приложении «ПроТранспорт+». Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно подтвердить право на льготу на портале «Госуслуги», указать СНИЛС и дату рождения в личном кабинете в приложении «ПроТранспорт+». Далее, при покупке билета выбрать категорию «Члены многодетных семей», оплатить и приложить полученный электронный билет к турникету. В компании отметили, что на первом этапе новая схема цифрового оформления проезда проходит тестирование фокус-группой.
«Функции этого сервиса будут расширены по результатам пилотного проекта, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге. К возможности оформления статуса и электронного удостоверения многодетной семьи запланировано добавить покупку льготных электронных билетов во всех регионах страны», — сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата.
Там добавили, что в рамках расширения также рассматривается возможность включения авиатранспорта в программу по покупке льготных электронных билетов. Пилотный проект продлится до октября текущего года. По его результатам будет рассмотрен вопрос о возможности реализации данного проекта на всей территории страны.