На «Госуслугах» запустили продажу билетов на электрички для многодетных

В РЖД уточнили, что купить билет можно будет в приложении «ПроТранспорт+». Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно подтвердить право на льготу на портале «Госуслуги», указать СНИЛС и дату рождения в личном кабинете в приложении «ПроТранспорт+». Далее, при покупке билета выбрать категорию «Члены многодетных семей», оплатить и приложить полученный электронный билет к турникету. В компании отметили, что на первом этапе новая схема цифрового оформления проезда проходит тестирование фокус-группой.