Разработка ученых РФ сделает персонализированные подборки более разнообразными

Разработка российских исследователей была успешно протестирована на трех открытых датасетах: MovieLens (фильмы), Dunnhumby (покупки) и MIND (новости). По словам ученых, их алгоритм продемонстрировал стабильные результаты как в потребительских сценариях, так и в более динамичных, в том числе в рекомендациях новостей. При этом он позволяет до 10% быстрее формировать выборку рекомендаций, что делает его особенно привлекательным для дальнейшего использования, подытожили разработчики.