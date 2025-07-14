Как пережить жару летом: топ эффективных советов

Выходите на улицу с осторожностью.
Когда на улице жарко, специалисты рекомендуют оставаться дома. Особенно с 10 до 16 часов, когда солнце начинает особенно сильно жарить. Дело в том, что экстремальная плюсовая температура опасна для организма, в сочетании с невозможностью охладиться она может провоцировать обострения сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, а также респираторные осложнения. В группе риска находятся пожилые люди, маленькие дети и пациенты с хроническими заболеваниями. Также существуют исследования, которые связывают такую погоду с увеличением уровня агрессии человека.
Если вам все же пришлось выйти на улицу в знойный день, соблюдайте меры предосторожности:
пользуйтесь солнцезащитным кремом;
носите головной убор;
периодически заходите в прохладные помещения (перерывы там спасут вас от теплового истощения);
одевайтесь по погоде (лучше всего подойдут летние вещи из светлых и легких материалов, в которых телу будет проще бороться с жаром).
Следите за уровнем влажности на улице.
Осведомленность об уровне влажности также спасет вас от перегрева. Дело в том, что при высоком процентном содержании влаги в воздухе тепло ощущается гораздо сильнее, а телу труднее с ним справляться. Так происходит из-за механизмов, с помощью которых люди охлаждаются. Для того чтобы снизить температуру, организм выделяет пот на поверхности кожи. Когда влага испаряется, то забирает с собой избыточное тепло. При высокой влажности этот процесс замедляется или вовсе останавливается, поэтому перегреться в летние влажные дни очень просто. Это важно понимать перед выходом и адаптировать свой маршрут так, чтобы иметь возможность охладиться: зайти в кафе с кондиционером, чтобы передохнуть по пути на работу, или выбрать улицу, где есть тень.
Пейте много воды.
Обильное питье — одно из лучших средств, чтобы спастись от жары. Знойным летом организм теряет значительно больше воды, чем обычно (стандарт — около литра ежедневно). Врачи рекомендуют пить не менее 3 л жидкости при жаре ежедневно, чтобы не допустить обезвоживания и компенсировать повышенное потоотделение. Необходимо также учитывать ваш тип кожи: европейцы со светлым эпидермисом хуже приспособлены к летней жаре и духоте, поэтому их кожа испаряет больше влаги. Вывод — необходимо пить еще больше воды в жару. Специалисты выделяют следующие признаки того, что человеку не хватает жидкости: усталость без видимой причины, прилив крови к лицу, тревога, уныние и вялость.
Ешьте острую еду и принимайте витамин С.
Хороший пример того, как спасаться в жару, подают жители азиатских стран: там постоянно жарко и стоит очень сильная духота из-за высокой влажности. Пикантная еда — хорошее средство, чтобы усилить кровоток. В результате организм сильнее потеет: когда жарко, это помогает человеку быстрее охладиться и спастись от неприятных последствий теплой летней погоды. Однако лучше придерживаться легкой диеты и не употреблять жареные и жирные продукты, чтобы не перегружать желудок.
Для тех, кому спасаться острой едой нельзя, есть другое хорошее средство — добавить в рацион витамин С. Это вещество благотворно влияет на способность организма поддерживать нормальную температуру тела, когда человеку слишком жарко и душно.
Другие плюсы витамина C:
укрепление сосудов;
польза для зубов и десен;
улучшение качества костной ткани.
И все же важно понимать, что любой бесконтрольный прием витаминов может быть опасен для здоровья: чтобы обезопасить себя, лучше предварительно проконсультироваться с врачом.
Откажитесь от алкоголя и кофеина.
Алкоголь и кофе — точно не те продукты, что спасут вас от жары. Они способствуют выведению воды из организма и лишь приближают обезвоживание, поэтому их лучше убрать из рациона летом. Эксперты также рекомендуют пить меньше чая, даже холодного: в нем также содержится кофеин, что может негативно сказаться на организме в период жары и духоты. Хорошая альтернатива — изотонические спортивные напитки, которые помогают эффективно восполнить баланс солей и жидкостей, что очень полезно для тела летом.
Принимайте холодный душ.
Провести немного времени под струями холодной воды — вот что специалисты рекомендуют делать, если на улице стоит жара. Это быстрый и эффективный способ снизить температуру тела и взбодриться. И на этом преимущества холодного душа не заканчиваются: холодная вода улучшает качество кожи (особенно хорошо процедура помогает спастись от зуда), положительно сказывается на кровообращении, снижает боль в мышцах, а также способствует снижению веса. Усилить эффект можно с помощью мятного мыла: содержащийся в нем ментол активирует те же рецепторы мозга, которые включаются во время морозов.
Как и с другими видами закаливания, с ледяным душем стоит быть осторожнее: слишком низкая температура воды может навредить при определенных состояниях, поэтому лучше проконсультироваться с врачом перед тем, как начать делать процедуру регулярно.
Приложите холодные компрессы на шею или запястья.
Охладиться можно, воздействуя на так называемые точки пульса на запястьях или на шее (в местах, где кровеносные сосуды находятся близко к коже). Благодаря этому в организм попадет больше холода, и он скорее остынет. Удобнее всего положить мокрую ткань на шею или обернуть ее вокруг запястий. Для большего эффекта можно погрузить ноги по лодыжки в тазик с прохладной водой. Плюс этой процедуры — простота: сделать компрессы может каждый из подручных материалов.
Выбирайте правильное постельное белье.
Спасаться от перегрева по ночам нелегко, но постельное белье, выполненное из дышащих материалов, может помочь. Лучше всего подойдет лен: он хорошо пропускает воздух и отличается высокой гигроскопичностью. Ткань из этого сырья хорошо впитывает и испаряет влагу, что предотвращает потливость. Хорошая альтернатива льну — хлопок. Натуральный материал обладает схожими характеристиками, поэтому спать на хлопковом постельном белье летом комфортно.
Другие подходящие ткани для сна в жару:
шелк;
бамбук.
Обложите тело холодными грелками.
Некоторые люди используют грелки зимой, чтобы согреться, но их можно применять и для того, чтобы охладиться. Достаточно наполнить их водой, положить в холодильник и после замерзания приложить к телу. Этот способ поможет от жары даже вне дома: грелку со льдом можно взять с собой. Если же прямой контакт с кожей покажется вам слишком неприятным, достаточно обернуть предмет в полотенце, чтобы избежать неприятных ощущений.
Выводы.
Жара может быть по-настоящему опасна для здоровья, особенно для детей, людей старшего возраста, обладателей светлой кожи и пациентов с хроническими состояниями. Важно соблюдать меры предосторожности: помогать организму поддерживать комфортную температуру, не выходить на улицу во время наивысшей солнечной активности, пить много воды и придерживаться сбалансированной диеты. Благодаря этому можно не только избежать неприятных последствий, но и пережить летнее пекло с комфортом.
Мария Богрянова.