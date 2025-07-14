Как пережить жару летом: топ эффективных советов

Осведомленность об уровне влажности также спасет вас от перегрева. Дело в том, что при высоком процентном содержании влаги в воздухе тепло ощущается гораздо сильнее, а телу труднее с ним справляться. Так происходит из-за механизмов, с помощью которых люди охлаждаются. Для того чтобы снизить температуру, организм выделяет пот на поверхности кожи. Когда влага испаряется, то забирает с собой избыточное тепло. При высокой влажности этот процесс замедляется или вовсе останавливается, поэтому перегреться в летние влажные дни очень просто. Это важно понимать перед выходом и адаптировать свой маршрут так, чтобы иметь возможность охладиться: зайти в кафе с кондиционером, чтобы передохнуть по пути на работу, или выбрать улицу, где есть тень.