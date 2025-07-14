Миннауки Омской области зарегистрируют на автовокзале

Министерство науки Омской области зарегистрирует свой юридический адрес в здании омского автовокзала. Напомним, он располагается по адресу: проспект Комарова, 2. Соответствующий проект указа готовит администрация губернатора региона. Об этом сообщил канал t.me/rbc_omsk.
В настоящее время сотрудники министерства уже работают в части административных помещений автовокзала, ранее принадлежавших компании «Омскавтотранс». Первоначально ведомство должно было разместиться в доме № 3 на улице Петра Некрасова, однако ремонт в здании еще не завершен.
«Как только помещения будут готовы, министерство науки вернется туда, где его планировали разместить изначально. Указ губернатора нужен для того, чтобы упростить получение корреспонденции и уладить другие формальности», — говорится в сообщении.
Ранее «КП Омск» сообщила о возбуждении уголовного дела из-за аварийного состояния автодорог в регионе.