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Миннауки Омской области зарегистрируют на автовокзале

Ведомство разместят в здании на проспекте Комарова до завершения ремонта основного помещения.

Источник: Комсомольская правда

Министерство науки Омской области зарегистрирует свой юридический адрес в здании омского автовокзала. Напомним, он располагается по адресу: проспект Комарова, 2. Соответствующий проект указа готовит администрация губернатора региона. Об этом сообщил канал t.me/rbc_omsk.

В настоящее время сотрудники министерства уже работают в части административных помещений автовокзала, ранее принадлежавших компании «Омскавтотранс». Первоначально ведомство должно было разместиться в доме № 3 на улице Петра Некрасова, однако ремонт в здании еще не завершен.

«Как только помещения будут готовы, министерство науки вернется туда, где его планировали разместить изначально. Указ губернатора нужен для того, чтобы упростить получение корреспонденции и уладить другие формальности», — говорится в сообщении.

Ранее «КП Омск» сообщила о возбуждении уголовного дела из-за аварийного состояния автодорог в регионе.