Миннауки Омской области зарегистрируют на автовокзале

В настоящее время сотрудники министерства уже работают в части административных помещений автовокзала, ранее принадлежавших компании «Омскавтотранс». Первоначально ведомство должно было разместиться в доме № 3 на улице Петра Некрасова, однако ремонт в здании еще не завершен.