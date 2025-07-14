В Ростовской области уже несколько дней ищут 37-летнего мужчину

В Ростовской области с 10 июля 2025 года не могут найти 37-летнего Курбанова Руслана Мамедшах-оглы. Мужчина пропал в Таганроге. Ориентировку опубликовали в группе VK поискового отряда «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 169 см, худощавое телосложение, черные с проседью волосы, темно-карие глаза.
На момент пропажи был одет в бежевую олимпийку и темные спортивные брюки. На голове была черная бейсболка, на ногах — светлые кроссовки.
Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, нужно срочно позвонить по номеру 8 (800) 700−54−52 или «112».
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