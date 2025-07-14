Профессор МГЛУ раскритиковал действия первого зампреда ДУМ РФ Мухитдинова

На прошлой неделе Мухитдинов был вызван в московскую прокуратуру, где ему предъявили постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Основанием для дела стал анализ написанного Мухитдиновым и изданным возглавляемым им издательством «Медина» словаре «Ислам на Северном Кавказе». По результатам этого анализа прокуратура сочла, что руководитель ДУМ РФ используя свое служебное положение злоупотребляет свободой массовой информации и «распространяет информацию об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законодательством».