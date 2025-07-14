Об уникальном проекте ОНПЗ «Биосфера» рассказали в эфире «Радио России»

«Проект ОНПЗ позволяет сократить на несколько миллионов тонн потребление воды, как таковой, и, по сути, замыкать цикл использования воды. Такой комплекс применен на Московском НПЗ, и вот теперь на Омском НПЗ. Оба предприятия принадлежат “Газпром нефти”. И вот они в кооперации с правительством, потому что все это входит в национальный проект, как раз реализовали два таких комплекса», — отметил в эфире «Радио России» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.