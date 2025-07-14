Об уникальном проекте ОНПЗ «Биосфера» рассказали в эфире «Радио России»

Система, внедренная на Омском НПЗ, стала частью большого проекта программы экологической модернизации, которую предприятие ведет с 2008 года. За счет внедрения современных технологий общее воздействие производства на окружающую среду снижено на 40%. После завершения всех запланированных мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» оно сократится еще на 25%. О проекте рассказали в эфире федеральной радиостанции «Радио России».
Фото: Борис Ваньков.
«Проект ОНПЗ позволяет сократить на несколько миллионов тонн потребление воды, как таковой, и, по сути, замыкать цикл использования воды. Такой комплекс применен на Московском НПЗ, и вот теперь на Омском НПЗ. Оба предприятия принадлежат “Газпром нефти”. И вот они в кооперации с правительством, потому что все это входит в национальный проект, как раз реализовали два таких комплекса», — отметил в эфире «Радио России» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Особенность «Биосферы» в том, что вода проходит несколько этапов очистки: механическую, физико-химическую и биологическую обработку. В процессе уничтожаются все примеси и загрязнения. Основную часть «защиты» от попадания осадков и примесей играет специальный биореактор. Микроорганизмы уничтожают все примеси, которые появляются в процессе переработки сырья и ее использования для нефтепереработки. Дополнительно вода проходит через УФ-фильтры. Получается, что благодаря новой системе очистки предприятию удается экономить и таким способом заботиться об окружающей среде.
Фото: Борис Ваньков.
«За последние годы Омский НПЗ практически на 90 процентов обновил производство, вложив более 130 миллиардов рублей в газоочистку и в систему автоматического контроля, в альтернативную энергетику», — в свою очередь отметил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленые патрули» Роман Пукалов.
Благодаря технологиям «Биосферы» Омский НПЗ в три раза сократит водозабор из Иртыша и будет ежегодно сберегать более 10 млн м3 воды. Интересно, что весь проект создан российскими учеными и не имеет аналогов за рубежом. В проекте ее строительства приняли участие более 1200 человек из 185 компаний, представляющих 16 регионов России, в том числе из Омской области.