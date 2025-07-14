Покорение Уимблдона. Уроженка Казани Кудерметова примерила «Большой шлем»

Матч длился 2 часа 23 минуты и оказался нервным с самого начала. После проигранного первого сета российско-бельгийская пара сумела перехватить инициативу, а в решающей партии выдержала напряжение концовки. Особую значимость финалу придавало то, что почти все участницы этого матча уже пересекались в подобных обстоятельствах: в 2021 году Кудерметова в паре с Еленой Весниной проиграла финал Уимблдона именно Мертенс и Се Шувэй.