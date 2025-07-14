Покорение Уимблдона. Уроженка Казани Кудерметова примерила «Большой шлем»

Для Кудерметовой этот триумф стал первым титулом «Большого шлема» в карьере и первым успехом россиянок на Уимблдоне с 2017 года.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Финал, в котором сошлись старые знакомые.
На лондонском корте «Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета» завершился один из самых престижных теннисных турниров мира — Уимблдон. В парном женском финале победу одержала российская теннисистка Вероника Кудерметова в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс. Соперницами по решающему матчу стали тайваньская спортсменка Се Шувэй и латвийка Елена Остапенко. Итог встречи — 3:6, 6:2, 6:4 в пользу Кудерметовой и Мертенс.
Матч длился 2 часа 23 минуты и оказался нервным с самого начала. После проигранного первого сета российско-бельгийская пара сумела перехватить инициативу, а в решающей партии выдержала напряжение концовки. Особую значимость финалу придавало то, что почти все участницы этого матча уже пересекались в подобных обстоятельствах: в 2021 году Кудерметова в паре с Еленой Весниной проиграла финал Уимблдона именно Мертенс и Се Шувэй.
Возвращение к победной формуле.
За победу на Уимблдоне Кудерметова и Мертенс получат 680 тысяч фунтов стерлингов (более 900 тысяч долларов США по текущему курсу). Это первый парный титул «Большого шлема» в карьере для Вероники и четвёртый — для Элизе. Статистика финала подтверждает напряжённую борьбу: победительницы оформили четыре эйса и реализовали 6 брейков из 10 возможностей, а соперницы — 5 из 13.
Для Кудерметовой это девятый парный титул в карьере и первая победа в рамках Уимблдона. Ранее лучшим достижением была финальная стадия на этом же турнире три года назад. Кроме того, спортсменка является победительницей Итогового турнира WTA 2022 года, где также выступала в паре с Мертенс.
Примечательно, что дуэт Кудерметова—Мертенс уже приносил плоды в прошлом. Их воссоединение в 2025 году оказалось удачным. Как признались обе теннисистки на послематчевой пресс-конференции, они чувствовали себя «единой командой с первого матча» и «доверяли друг другу на каждом розыгрыше».
«Пока не осознала, что стала чемпионкой».
После завершения финала Кудерметова с трудом сдерживала эмоции.
«Я пока не чувствую, что стала чемпионкой. Но, возможно, осознание придёт позже. Когда матч закончился, я даже немного поплакала — это был очень эмоциональный момент», — рассказала теннисистка.
«Это невероятное ощущение. Мы показали, что умеем играть вместе, умеем поддерживать друг друга. А титул — это лучшая награда за весь проделанный путь», — добавила Мертенс.
Вспоминая проигранный стартовый сет, Кудерметова отметила, что переломным моментом стала внутренняя установка: показать соперницам боевой настрой и не терять энергии. В решающем сете паре удалось выдержать затяжной 11-минутный гейм и перехватить инициативу — этот момент стал ключевым в финале.
Первая с 2017 года — и снова Казань.
Победа Кудерметовой стала первой для российских теннисисток в парном разряде Уимблдона с 2017 года, когда турнир покорился Екатерине Макаровой и Елене Весниной. Всего в истории турниров «Большого шлема» подобных успехов добивались лишь семь россиянок.
Веронике Кудерметовой 28 лет, она родом из Казани. Сегодня она занимает 11-ю строчку в парном рейтинге WTA и 46-ю — в одиночном. Помимо титулов, выигранных в рамках профессионального тура, она является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (крупнейшие международные соревнования в женском теннисе) в составе сборной России. Для казанцев эта победа — предмет особой гордости. Каждый спортсмен из Татарстана, побеждая на мировой арене, прославляет свою Родину.
Победа на Уимблдоне не только принесла титул и крупные призовые, но и дала шанс появиться на балу чемпионов турнира — традиционном светском мероприятии, куда допускаются только обладатели трофея. Это особенно важно на фоне сложностей с допуском российских спортсменов на международные турниры в последние годы.
Как признались обе спортсменки, они продолжат играть вместе до конца текущего сезона. О дальнейших планах — пока только предварительные разговоры, но уже сейчас очевидно, что этот союз доказал свою состоятельность.