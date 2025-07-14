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Покорение Уимблдона. Уроженка Казани Кудерметова примерила «Большой шлем»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс вписали свои имена в историю Уимблдона, одержав победу в женском парном разряде. В напряженном трехсетовом финале дуэт переиграл тайваньско-латвийскую пару Се Шувэй/Остапенко со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

Источник: Reuters

Для Кудерметовой этот триумф стал первым титулом «Большого шлема» в карьере и первым успехом россиянок на Уимблдоне с 2017 года.

Подробности — в материале «АиФ-Казань».

Финал, в котором сошлись старые знакомые.

На лондонском корте «Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета» завершился один из самых престижных теннисных турниров мира — Уимблдон. В парном женском финале победу одержала российская теннисистка Вероника Кудерметова в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс. Соперницами по решающему матчу стали тайваньская спортсменка Се Шувэй и латвийка Елена Остапенко. Итог встречи — 3:6, 6:2, 6:4 в пользу Кудерметовой и Мертенс.

Матч длился 2 часа 23 минуты и оказался нервным с самого начала. После проигранного первого сета российско-бельгийская пара сумела перехватить инициативу, а в решающей партии выдержала напряжение концовки. Особую значимость финалу придавало то, что почти все участницы этого матча уже пересекались в подобных обстоятельствах: в 2021 году Кудерметова в паре с Еленой Весниной проиграла финал Уимблдона именно Мертенс и Се Шувэй.

Возвращение к победной формуле.

За победу на Уимблдоне Кудерметова и Мертенс получат 680 тысяч фунтов стерлингов (более 900 тысяч долларов США по текущему курсу). Это первый парный титул «Большого шлема» в карьере для Вероники и четвёртый — для Элизе. Статистика финала подтверждает напряжённую борьбу: победительницы оформили четыре эйса и реализовали 6 брейков из 10 возможностей, а соперницы — 5 из 13.

Для Кудерметовой это девятый парный титул в карьере и первая победа в рамках Уимблдона. Ранее лучшим достижением была финальная стадия на этом же турнире три года назад. Кроме того, спортсменка является победительницей Итогового турнира WTA 2022 года, где также выступала в паре с Мертенс.

Примечательно, что дуэт Кудерметова—Мертенс уже приносил плоды в прошлом. Их воссоединение в 2025 году оказалось удачным. Как признались обе теннисистки на послематчевой пресс-конференции, они чувствовали себя «единой командой с первого матча» и «доверяли друг другу на каждом розыгрыше».

«Пока не осознала, что стала чемпионкой».

После завершения финала Кудерметова с трудом сдерживала эмоции.

«Я пока не чувствую, что стала чемпионкой. Но, возможно, осознание придёт позже. Когда матч закончился, я даже немного поплакала — это был очень эмоциональный момент», — рассказала теннисистка.

«Это невероятное ощущение. Мы показали, что умеем играть вместе, умеем поддерживать друг друга. А титул — это лучшая награда за весь проделанный путь», — добавила Мертенс.

Вспоминая проигранный стартовый сет, Кудерметова отметила, что переломным моментом стала внутренняя установка: показать соперницам боевой настрой и не терять энергии. В решающем сете паре удалось выдержать затяжной 11-минутный гейм и перехватить инициативу — этот момент стал ключевым в финале.

Первая с 2017 года — и снова Казань.

Победа Кудерметовой стала первой для российских теннисисток в парном разряде Уимблдона с 2017 года, когда турнир покорился Екатерине Макаровой и Елене Весниной. Всего в истории турниров «Большого шлема» подобных успехов добивались лишь семь россиянок.

Веронике Кудерметовой 28 лет, она родом из Казани. Сегодня она занимает 11-ю строчку в парном рейтинге WTA и 46-ю — в одиночном. Помимо титулов, выигранных в рамках профессионального тура, она является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (крупнейшие международные соревнования в женском теннисе) в составе сборной России. Для казанцев эта победа — предмет особой гордости. Каждый спортсмен из Татарстана, побеждая на мировой арене, прославляет свою Родину.

Победа на Уимблдоне не только принесла титул и крупные призовые, но и дала шанс появиться на балу чемпионов турнира — традиционном светском мероприятии, куда допускаются только обладатели трофея. Это особенно важно на фоне сложностей с допуском российских спортсменов на международные турниры в последние годы.

Как признались обе спортсменки, они продолжат играть вместе до конца текущего сезона. О дальнейших планах — пока только предварительные разговоры, но уже сейчас очевидно, что этот союз доказал свою состоятельность.