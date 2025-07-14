Молдова простилась со 103-летним ветераном Великой Отечественной войны: Кавалер Ордена республики Владимир Филандин никогда не жаловался и не просил о помощи — герой

«Уходит великое поколение Героев. История уготовила им родиться в годы тяжёлых испытаний, расти в суровых условиях, и повзрослеть раньше времени. На их долю выпала самая страшная война в истории человечества. И, сколько бы лет не было человеку в 1941 году и сколько бы лет он не прожил бы после её окончания, его жизнь неизменно делилась этим страшным словом на “до” и “после” войны…