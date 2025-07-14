Молдова простилась со 103-летним ветераном Великой Отечественной войны: Кавалер Ордена республики Владимир Филандин никогда не жаловался и не просил о помощи — герой

Молдова простилась с героем Великой Отечественной войны, кавалером двух орденов Красной звезды, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», высшей награды РМ — Ордена Республики, старшим лейтенантом Владимиром Ивановичем Филандиным. Защитника Отечества в последний путь провели родные, близкие, представители общественных патриотических организаций. Воинские почести воздали военнослужащие Роты Почетного караула Национальной армии Республики Молдова и военного оркестра.
«Уходит великое поколение Героев. История уготовила им родиться в годы тяжёлых испытаний, расти в суровых условиях, и повзрослеть раньше времени. На их долю выпала самая страшная война в истории человечества. И, сколько бы лет не было человеку в 1941 году и сколько бы лет он не прожил бы после её окончания, его жизнь неизменно делилась этим страшным словом на “до” и “после” войны…
Для меня дружба с Владимиром Ивановичем стала подарком судьбы. Образец мужественности, спокойствия и невероятной скромности. Он ни разу ни о чем не попросил и тем более не потребовал. Только всегда спрашивал, а как у других фронтовиков по стране обстоят дела, может быть им помощь нужнее, чем ему. Вот так, по-солдатски, жили эти Великие люди«, написал глава Национального Комитета “Победа” Алексей Петрович.
В Кишиневе осталось 4 ветерана Великой Отечественной войны.
Фото: t.me/soldat_pobedi t.me/soldat_pobedi Алесей Петрович с ветераном Владимиром Ивановичем Филандиным. Фото: t.me/soldat_pobedi.