Юрист назвал места, где прогулка в купальнике грозит арестом

Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что нахождение в местах, которые не связаны с водоемами и бассейнами, в излишне открытой одежде, предназначенной для купания, может повлечь за собой ответственность, особенно если рядом есть дети. Среди мест, куда не рекомендуется приходить в пляжных нарядах, юрист назвал городские парки, улицы, детские площадки, торговые центры, общественный транспорт.
Русяев уточнил, что прогулка в купальнике, которая сопровождается демонстративным нарушением норм поведения, может быть квалифицирована как мелкое хулиганство. Юрист уточнил, что это относится к употреблению нецензурных выражений, приставанию к окружающим, агрессии в их адрес.
В случае, если действия нарушителя в купальнике или купальных плавках признают мелким хулиганством, ему придется заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Кроме того, наказанием за такое нарушение может стать арест на 15 суток.