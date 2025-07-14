Юрист назвал места, где прогулка в купальнике грозит арестом

Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что нахождение в местах, которые не связаны с водоемами и бассейнами, в излишне открытой одежде, предназначенной для купания, может повлечь за собой ответственность, особенно если рядом есть дети. Среди мест, куда не рекомендуется приходить в пляжных нарядах, юрист назвал городские парки, улицы, детские площадки, торговые центры, общественный транспорт.