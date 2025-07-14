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Юрист назвал места, где прогулка в купальнике грозит арестом

Штраф или арест грозит россиянам за появление вне пляжей в купальниках и плавках. Прогулка по улице в купальной одежде может быть квалифицирована как несоответствие внешнего вида нормам общественной морали. Об этом рассказал «Ленте.ру» юрист Илья Русяев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что нахождение в местах, которые не связаны с водоемами и бассейнами, в излишне открытой одежде, предназначенной для купания, может повлечь за собой ответственность, особенно если рядом есть дети. Среди мест, куда не рекомендуется приходить в пляжных нарядах, юрист назвал городские парки, улицы, детские площадки, торговые центры, общественный транспорт.

Русяев уточнил, что прогулка в купальнике, которая сопровождается демонстративным нарушением норм поведения, может быть квалифицирована как мелкое хулиганство. Юрист уточнил, что это относится к употреблению нецензурных выражений, приставанию к окружающим, агрессии в их адрес.

В случае, если действия нарушителя в купальнике или купальных плавках признают мелким хулиганством, ему придется заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Кроме того, наказанием за такое нарушение может стать арест на 15 суток.