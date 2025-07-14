Главы Роспотребнадзора и Минстроя обсудили требования к строительству школ

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и глава Минстроя Ирек Файзуллин обсудили требования к строительству учебных заведений, в том числе необходимость анализа причин, влияющих на стоимость возведения новых образовательных учреждений.
В Госдуме 11 июня прошел правчас, посвященный охране здоровья школьников и развитию физической культуры и массового детско-юношеского спорта. Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе заседания заявил, что к удорожанию строительства школ привели советы Роспотребнадзора. Позже глава ведомства Попова сказала журналистам, что они готовы проработать с каждым регионом вопросы требований при строительстве школ.
«Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин обсудили вопросы гармонизации требований к строительству образовательных организаций», — говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Уточняется, что в ходе беседы акцентировалось внимание на необходимости создания безопасной и высококачественной образовательной среды, что, в свою очередь, положительно скажется на здоровье обучающихся.
«Обсудили необходимость анализа причин, влияющих на стоимость строительства новых учебных заведений, для снижения затрат при сохранении высоких стандартов качества и безопасности образовательной среды», — говорится в сообщении.