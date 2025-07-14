В Благовещенске запретили пользоваться электросамокатами

В Санкт-Петербурге в 2025 году движение на арендованных электросамокатах полностью запретили в 36 зонах, которые отмечены на картах в мобильных приложениях сервисов кикшернига. Кроме того, в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга не допускается парковка арендных электросамокатов.