Лукашенко поручил проверить физподготовку генералов и офицеров на высших должностях из 11 силовых ведомств

— Все проверяемые должностные лица показали только отличные и хорошие оценки, — сказал Александр Вольфович. — Ни одной неудовлетворительной, удовлетворительной оценки получено не было. При этом 70% отличных оценок и 30% — хороших. Отрадно, что все министры, руководители всех ведомств получили только отличные оценки.