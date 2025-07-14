Лукашенко поручил проверить физподготовку генералов и офицеров на высших должностях из 11 силовых ведомств

Контрольные занятия по физподготовке высшего офицерского состава силовых ведомств были проведены по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет БелТА.
Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович рассказал журналистам, что была поставлена задача организовать и проверить физическую подготовку руководящего состава всех структур системы обеспечения национальной безопасности:
— То есть всех генералов и офицеров, состоящих на высших воинских должностях.
Под проверку попали все генералы и полковники, занимающие генеральские должности, из 11 силовых ведомств.
Военнослужащие выполняли упражнения на выносливость, в частности бег на 500 м или плавание на 100 м, и на силу — подтягивание на перекладине или комплексное силовое упражнение.
— Все проверяемые должностные лица показали только отличные и хорошие оценки, — сказал Александр Вольфович. — Ни одной неудовлетворительной, удовлетворительной оценки получено не было. При этом 70% отличных оценок и 30% — хороших. Отрадно, что все министры, руководители всех ведомств получили только отличные оценки.
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