Суд постановил вернуть изъятые книги Акунина* издательству АСТ

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд постановил вернуть издательству АСТ книги писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иностранным агентом), изъятые в ходе обыска по его уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Подшивки документов, изъятые в ходе обыска в ООО издательство АСТ и книги, изъятые со складов… возвратить в ООО издательство АСТ», — следует из приговора.
Сегодня Акунину* назначили 14 лет лишения свободы заочно. Прокурор просила 18 лет.
Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.