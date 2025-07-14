Суд постановил вернуть изъятые книги Акунина* издательству АСТ

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд постановил вернуть издательству АСТ книги писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иностранным агентом), изъятые в ходе обыска по его уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.