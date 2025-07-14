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Военно-морской салон «Флот-2026» пройдет в Кронштадте

В 2026 году Петербург и Кронштадт примут Международный военно-морской салон «Флот». Даты и места проведения ключевых военных выставок страны утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Источник: Фонтанка.ру

Морской салон запланирован на июнь 2026 года. Основные мероприятия, как ожидается, развернутся на территории Кронштадта — исторической базы Балтийского флота. В прошлые годы выставка собирала десятки тысяч зрителей, демонстрируя новейшие корабли, вооружение и технологии.

Международный военно-морской салон (МВМС) проводится в Петербурге с 2003 года один раз в два года. В 2024 году он впервые состоялся в четный год, с территории Васильевского острова его перенесли в туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» в Кронштадте.