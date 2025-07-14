Военно-морской салон «Флот-2026» пройдет в Кронштадте

Международный военно-морской салон (МВМС) проводится в Петербурге с 2003 года один раз в два года. В 2024 году он впервые состоялся в четный год, с территории Васильевского острова его перенесли в туристско-рекреационный кластер «Остров фортов» в Кронштадте.