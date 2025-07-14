За жизнь выжившего в страшной аварии под Нефтекамском 8-летнего мальчика борются врачи

В Башкирии врачи спасают восьмилетнего ребенка, пострадавшего в ДТП. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
По данным региональной Госавтоинспекции, в ночь на 12 июля 48-летний водитель ВАЗ-2115 на трассе Нефтекамск-Янаул выехал на «встречку» и столкнулся с Lada Priora. Мужчина за рулем «пятнашки» погиб на месте до прибытия медиков, пострадавшие госпитализированы.
Айрат Рахматуллин сообщил, что один из травмированных находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших — восьмилетний мальчик.
— Его состояние врачи оценивают как тяжелое. В выходные к нему выезжали специалисты Республиканской детской клинической больницы. Они осмотрели пациента и скорректировали тактику лечения, — рассказал руководитель Минздрава Башкирии.
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