Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За жизнь выжившего в страшной аварии под Нефтекамском 8-летнего мальчика борются врачи

В Башкирии спасают жизнь пострадавшего в ДТП 8-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии врачи спасают восьмилетнего ребенка, пострадавшего в ДТП. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По данным региональной Госавтоинспекции, в ночь на 12 июля 48-летний водитель ВАЗ-2115 на трассе Нефтекамск-Янаул выехал на «встречку» и столкнулся с Lada Priora. Мужчина за рулем «пятнашки» погиб на месте до прибытия медиков, пострадавшие госпитализированы.

Айрат Рахматуллин сообщил, что один из травмированных находится в крайне тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших — восьмилетний мальчик.

— Его состояние врачи оценивают как тяжелое. В выходные к нему выезжали специалисты Республиканской детской клинической больницы. Они осмотрели пациента и скорректировали тактику лечения, — рассказал руководитель Минздрава Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.