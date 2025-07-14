В Краснодаре ввели ограничения на работу аттракционов из-за жары. Об этом сообщили в telegram-канале «Краснодарские парки».
Из-за высокой температуры воздуха Аттракционы не будут работать с 12:00 до 16:00. Ограничения действуют с 14 по 20 июля.
Тех, кто планирует посетить аттракционы в Городском саду, Чистяковской роще, Солнечном острове и парке им. 30-летия Победы, просят уточнять их время работы в сообществе «Краснодарских парков» во «Вконтакте».
Ранее «Комсомольская правдав»-Кубань" сообщала о том, что после жарких выходных регион ждет небольшое понижение температуры. В отдельных районах прогнозируют локальные кратковременные дожди и грозы.